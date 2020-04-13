Ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону - Путин
15:50 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране меняется не в лучшую сторону.
"Мы видим, что обстановка меняется практически ежедневно, и, к сожалению, увеличивается число заболевших людей. Все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого", - сказал глава государства на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
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