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НОВОСТИ

Свыше 70% заболеваний коронавирусом приходится на Москву и Подмосковье - Голикова

16:00 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Московская область лидируют по количеству заболеваемости коронавирусом - 72,3% числа заболеваний приходится на них, сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Основное увеличение - 72,3%, как и основная заболеваемость, приходится на два региона: Москву и Московскую область", - сказала она на совещании о санитарно- эпидемиологической обстановке в стране.

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