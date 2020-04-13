Свыше 70% заболеваний коронавирусом приходится на Москву и Подмосковье - Голикова

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Московская область лидируют по количеству заболеваемости коронавирусом - 72,3% числа заболеваний приходится на них, сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Основное увеличение - 72,3%, как и основная заболеваемость, приходится на два региона: Москву и Московскую область", - сказала она на совещании о санитарно- эпидемиологической обстановке в стране.