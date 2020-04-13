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Путин считает нужным создать единый федеральный резерв масок и лекарств для борьбы с коронавирусом

16:05 13.04.2020 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин считает нужным создать в России специальный резерв средств индивидуальной защиты, лекарств и оборудования для борьбы с коронавирусом.

"Предлагаю подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты и медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции", - сказал Путин в понедельник на оперативном совещании о санитарно-эпидемической обстановке в России.

Он пояснил, что это необходимо, поскольку в регионах не всегда имеются достаточные ресурсы и "здесь, конечно, нужны дополнительные меры для того, чтобы все эти дефициты устранить".

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