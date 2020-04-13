Путин не исключил привлечения медиков Минобороны к борьбе с коронавирусом в РФ
16:12 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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