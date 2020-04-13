Путин не исключил привлечения медиков Минобороны к борьбе с коронавирусом в РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медики Минобороны могут быть задействованы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, об этом заявил президент РФна совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. "Нужно этот опыт, безусловно использовать, и иметь ввиду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны РФ, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы и здесь [в борьбе с коронавирусом]", - сказал Путин, открывая совещание.