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НОВОСТИ

Число безработных в РФ из-за коронавируса может вырасти с 2,5 до 8 млн человек - Кудрин

16:32 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что число безработных в РФ из-за коронавируса может временно вырасти с 2,5 млн до 8 млн человек,

"По прогнозу этого кризиса, который сейчас начался в России, с 2,5 примерно до 8 миллионов увеличится число безработных на какой-то период, возможно, что и до конца года", - сказал он в понедельник в интервью телеканалу РБК. 

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