Рост числа заболевших в некоторых регионах - результат разгильдяйства, уверен Путин
17:00 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин объяснил разгильдяйством рост числа заболевших коронавирусом в некоторых регионах. Глава государства потребовал от губернаторов относиться ко всем санитарным требованиям самым внимательным образом.
На совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ Путин упомянул негативные факты в некоторых субъектах Федерации, "где, если не вспышка, то значительный рост [заболевших коронавирусом] был отмечен". "Я знаю о чем идет речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю, по-другому я не могу это назвать", - подчеркнул глава государства.
Он потребовал от "специалистов на местах, руководителей субъектов Российской Федерации, врачей, руководителей предприятий относиться ко всем требованиям главных санитарных врачей и специалистов самым серьезным образом".
Также Владимир Путин предупредил власти регионов, что будет расценивать как преступную халатность недоработки в борьбе с коронавирусом.
На совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране глава государства обратил внимание, что ситуация с коронавирусом в большинстве регионов России разворачивается с отставанием в 3-4 недели.
"Это значит, что у них [регионов] есть еще запас времени, но этот запас может быстро таять, его нельзя расходовать бездумно, он должен быть использован самым эффективным образом, - сказал Путин. - Еще раз хочу обратить внимание, что если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность, со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера".
НОВОСТИ
- 18:00 13.04.2020
- Статую Христа в Рио-де-Жанейро "одели" в халат врача - ТВ
- 17:32 13.04.2020
- В Совфеде объяснили, почему больных на самоизоляции нельзя навещать родственникам
- 17:12 13.04.2020
- МЧС и Росгвардия получили право составлять протоколы за нарушение правил поведения при ЧС
- 16:32 13.04.2020
- Число безработных в РФ из-за коронавируса может вырасти с 2,5 до 8 млн человек - Кудрин
- 16:12 13.04.2020
- Путин не исключил привлечения медиков Минобороны к борьбе с коронавирусом в РФ
- 16:05 13.04.2020
- Путин считает нужным создать единый федеральный резерв масок и лекарств для борьбы с коронавирусом
- 16:00 13.04.2020
- Свыше 70% заболеваний коронавирусом приходится на Москву и Подмосковье - Голикова
- 15:50 13.04.2020
- Ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону - Путин
- 15:32 13.04.2020
- Церковь Англии из страха мародерства перевезла ценные вещи в Тауэр
- 15:12 13.04.2020
- На форуме «АРМИЯ-2020» пройдет конференция, посвященная крупным юбилеям атомной отрасли
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать