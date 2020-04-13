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Рост числа заболевших в некоторых регионах - результат разгильдяйства, уверен Путин

17:00 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин объяснил разгильдяйством рост числа заболевших коронавирусом в некоторых регионах. Глава государства потребовал от губернаторов относиться ко всем санитарным требованиям самым внимательным образом.

На совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ Путин упомянул негативные факты в некоторых субъектах Федерации, "где, если не вспышка, то значительный рост [заболевших коронавирусом] был отмечен". "Я знаю о чем идет речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю, по-другому я не могу это назвать", - подчеркнул глава государства.

Он потребовал от "специалистов на местах, руководителей субъектов Российской Федерации, врачей, руководителей предприятий относиться ко всем требованиям главных санитарных врачей и специалистов самым серьезным образом".

Также Владимир Путин предупредил власти регионов, что будет расценивать как преступную халатность недоработки в борьбе с коронавирусом.

На совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране глава государства обратил внимание, что ситуация с коронавирусом в большинстве регионов России разворачивается с отставанием в 3-4 недели.

"Это значит, что у них [регионов] есть еще запас времени, но этот запас может быстро таять, его нельзя расходовать бездумно, он должен быть использован самым эффективным образом, - сказал Путин. - Еще раз хочу обратить внимание, что если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность, со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера".

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