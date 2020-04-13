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МЧС и Росгвардия получили право составлять протоколы за нарушение правил поведения при ЧС

17:12 13.04.2020 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым наделил МЧС и Росгвардию правом составлять протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации. 

«В соответствии с п. 18 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ утвердить прилагаемый перечень должностных лиц органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях», - говорится в распоряжении. Агентство городских новостей "Москва"

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