МЧС и Росгвардия получили право составлять протоколы за нарушение правил поведения при ЧС

17:12 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым наделил МЧС и Росгвардию правом составлять протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации.

«В соответствии с п. 18 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ утвердить прилагаемый перечень должностных лиц органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях», - говорится в распоряжении. Агентство городских новостей "Москва"