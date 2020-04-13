МЧС и Росгвардия получили право составлять протоколы за нарушение правил поведения при ЧС
17:12 13.04.2020 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым наделил МЧС и Росгвардию правом составлять протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации.
«В соответствии с п. 18 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ утвердить прилагаемый перечень должностных лиц органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях», - говорится в распоряжении. Агентство городских новостей "Москва"
НОВОСТИ
- 18:00 13.04.2020
- Статую Христа в Рио-де-Жанейро "одели" в халат врача - ТВ
- 17:32 13.04.2020
- В Совфеде объяснили, почему больных на самоизоляции нельзя навещать родственникам
- 17:00 13.04.2020
- Рост числа заболевших в некоторых регионах - результат разгильдяйства, уверен Путин
- 16:32 13.04.2020
- Число безработных в РФ из-за коронавируса может вырасти с 2,5 до 8 млн человек - Кудрин
- 16:12 13.04.2020
- Путин не исключил привлечения медиков Минобороны к борьбе с коронавирусом в РФ
- 16:05 13.04.2020
- Путин считает нужным создать единый федеральный резерв масок и лекарств для борьбы с коронавирусом
- 16:00 13.04.2020
- Свыше 70% заболеваний коронавирусом приходится на Москву и Подмосковье - Голикова
- 15:50 13.04.2020
- Ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону - Путин
- 15:32 13.04.2020
- Церковь Англии из страха мародерства перевезла ценные вещи в Тауэр
- 15:12 13.04.2020
- На форуме «АРМИЯ-2020» пройдет конференция, посвященная крупным юбилеям атомной отрасли
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать