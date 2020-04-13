В Совфеде объяснили, почему больных на самоизоляции нельзя навещать родственникам

17:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Совфеде объяснили, почему родственникам нельзя навещать больных на самоизоляции. Ранее пользователи соцсетей возмутились, что не могут помогать своим близким на карантине. Доставлять еду, продукты и делать уборку дома разрешено только волонтёрам.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что многие родственники не смогут выполнить все правила безопасности при контакте с больным коронавирусом.

«Это невозможно. Меры предосторожности, которые осуществляют волонтёры, никто из родственников не будет соблюдать. Мы видим, когда власти говорят, что не надо выходить на улицу, жители жарят шашлык. Мы прекрасно понимаем, что все карантинные меры будут нарушены. Неужели вы думаете, что все родственники будут дезинфицировать спецсредствами руки, надевать специальные костюмы, стерилизовать всё и не будут передавать предметы из рук в руки? Смысла в самоизоляции не будет».

Если пациент с COVID-19 находится на лечении в больнице, то ему оказывают помощь сотрудники учреждения, добавила Святенко.