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Статую Христа в Рио-де-Жанейро "одели" в халат врача - ТВ

18:00 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Знаменитую статую Христа-Искупителя на горе Корковадо в бразильском Рио-де-Жанейро на Пасху "одели" в халат врача в знак солидарности с работниками сферы здравоохранения, которые борются с коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Глобу".

Новый вид статуя получила благодаря художественной подсветке. Организаторы акции выразили благодарность врачам со всего мира, спроектировав на монументе и слово "спасибо" на нескольких языках, включая португальский, испанский, английский, немецкий, итальянский, китайский, французский, арабский и русский.

Помимо этого, статую подсветили в цвета национальных флагов стран, наиболее сильно пострадавших от коронавирусной инфекции - США, Испании, Италии и Китая, а также самой Бразилии. "Это послание надежды в непростой период мировой пандемии", - заявил архиепископ Рио-де- Жанейро, кардинал Орани Жуан Темпеста.

38-метровая фигура Христа, стоящая на утесе на высоте 710 метров над уровнем моря, является одной из самых известных достопримечательностей Бразилии.

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