Экс-подчиненная Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах почти 30-летней давности
18:40 13.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Бывшая подчиненная Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах почти 30-летней давности. Тара Рид, которая недолго проработала помощницей в офисе политика в Сенате, утверждает, что в 1993 году он пытался ее поцеловать и настаивал на интимной связи.
В предвыборном штабе Байдена эти обвинения отвергают. Журналисты агентства Ассошиэйтед пресс поговорили с пятью людьми, которые работали с Байденом в то время, они сказали, что никогда не слышали ни о чем подобном.
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