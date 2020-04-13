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Экс-подчиненная Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах почти 30-летней давности

18:40 13.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Бывшая подчиненная Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах почти 30-летней давности. Тара Рид, которая недолго проработала помощницей в офисе политика в Сенате, утверждает, что в 1993 году он пытался ее поцеловать и настаивал на интимной связи.

В предвыборном штабе Байдена эти обвинения отвергают. Журналисты агентства Ассошиэйтед пресс поговорили с пятью людьми, которые работали с Байденом в то время, они сказали, что никогда не слышали ни о чем подобном.

Бывший вице-президент США Джо Байден теперь единственный кандидат в президенты от демократической партии после тогО, как Берни Сандерс вышел из предвыборной гонки.  Эхо Москвы

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