Экс-подчиненная Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах почти 30-летней давности

18:40 Источник: Эхо Москвы

Бывшая подчиненная Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах почти 30-летней давности. Тара Рид, которая недолго проработала помощницей в офисе политика в Сенате, утверждает, что в 1993 году он пытался ее поцеловать и настаивал на интимной связи.

В предвыборном штабе Байдена эти обвинения отвергают. Журналисты агентства Ассошиэйтед пресс поговорили с пятью людьми, которые работали с Байденом в то время, они сказали, что никогда не слышали ни о чем подобном.

Бывший вице-президент США Джо Байден теперь единственный кандидат в президенты от демократической партии после тогО, как Берни Сандерс вышел из предвыборной гонки. Эхо Москвы