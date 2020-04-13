Порядка 17 тыс. пациентов с пневмонией находятся в стационарах России
19:20 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 17 тысяч пациентов с пневмонией находятся в стационарах в России в настоящее время. Смертность от этого заболевания уменьшилась на 5% по сравнению с 2019 годом, сообщил в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Сегодня в стационарах страны находится всего пациентов со специфической вирусной пневмонией и внебольничной пневмонией, всех - 17 тысяч пациентов. Мы понимаем, что контролировать в сегодняшней эпидситуации нужно всех", - сообщил он на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
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