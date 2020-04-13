0
0
82
НОВОСТИ

Порядка 17 тыс. пациентов с пневмонией находятся в стационарах России

19:20 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 17 тысяч пациентов с пневмонией находятся в стационарах в России в настоящее время. Смертность от этого заболевания уменьшилась на 5% по сравнению с 2019 годом, сообщил в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня в стационарах страны находится всего пациентов со специфической вирусной пневмонией и внебольничной пневмонией, всех - 17 тысяч пациентов. Мы понимаем, что контролировать в сегодняшней эпидситуации нужно всех", - сообщил он на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 13.04.2020
Экс-подчиненная Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах почти 30-летней давности
0
145
18:00 13.04.2020
Статую Христа в Рио-де-Жанейро "одели" в халат врача - ТВ
0
187
17:32 13.04.2020
В Совфеде объяснили, почему больных на самоизоляции нельзя навещать родственникам
0
233
17:12 13.04.2020
МЧС и Росгвардия получили право составлять протоколы за нарушение правил поведения при ЧС
0
256
17:00 13.04.2020
Рост числа заболевших в некоторых регионах - результат разгильдяйства, уверен Путин
0
287
16:32 13.04.2020
Число безработных в РФ из-за коронавируса может вырасти с 2,5 до 8 млн человек - Кудрин
0
292
16:12 13.04.2020
Путин не исключил привлечения медиков Минобороны к борьбе с коронавирусом в РФ
0
292
16:05 13.04.2020
Путин считает нужным создать единый федеральный резерв масок и лекарств для борьбы с коронавирусом
0
277
16:00 13.04.2020
Свыше 70% заболеваний коронавирусом приходится на Москву и Подмосковье - Голикова
0
306
15:50 13.04.2020
Ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону - Путин
0
379

Возврат к списку