Порядка 17 тыс. пациентов с пневмонией находятся в стационарах России

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 17 тысяч пациентов с пневмонией находятся в стационарах в России в настоящее время. Смертность от этого заболевания уменьшилась на 5% по сравнению с 2019 годом, сообщил в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня в стационарах страны находится всего пациентов со специфической вирусной пневмонией и внебольничной пневмонией, всех - 17 тысяч пациентов. Мы понимаем, что контролировать в сегодняшней эпидситуации нужно всех", - сообщил он на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.