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В Москве к вечеру понедельника выдано 1,8 млн цифровых пропусков

20:00 13.04.2020 Источник: Интерфакс

Для передвижения на личном и общественном транспорте в столице выдано уже 1,8 млн цифровых пропусков, сообщил руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко в понедельник.

"Количество кибер-атак, с которыми мы столкнулись сегодня, сопоставимо с числом атак за последние полгода. И поэтому у горожан возникли проблемы с подачей заявки. Но, несмотря на это, 1,8 млн горожан смогли оформить пропуска", - сообщил Лысенко сайту мэрии Москвы.

Министр городского правительства пояснил, что более 70 процентов заявок прошло через портал мос.ру.

"Порядка 90 процентов пропусков оформляется для поездки на работу", - отметил Лысенко.

Он напомнил, что получение пропусков сегодня носит заявительный характер, но пообещал, что сведения в дальнейшем будут проверены.

"Если человек указал недостоверные данные, его пропуск будет аннулирован". - добавил глава департамента.

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