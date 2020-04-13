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От коронавируса умер моряк с американского авианосца «Теодор Рузвельт»

20:40 13.04.2020 Источник: Эхо Москвы

В США от коронавируса умер первый моряк с авианосца «Теодор Рузвельт». Это сообщает агентство Reuters со ссылкой на американские ВМС. Вспышка новой инфекции была зафиксирована на борту в конце марта. Командир авианосца Бретт Крозье был отстранен от должности после того, как его рапорт о распространении вируса попал в СМИ.

На борту авианосца Теодор Рузвельт может быть до пяти тысяч человек. По последним сведениям, заразились 550 членов экипажа.  Эхо Москвы

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