0
0
0
НОВОСТИ

КС Молдавии счел действия правительства по поддержке населения во время пандемии незаконными

21:20 13.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Конституционный суд Молдавии счел незаконными действия правительства по поддержке населения во время пандемии. В решении суда говорится, что соответствующий закон был принят с нарушением процедур. Ранее правительство страны после введения режима ЧС пообещало выплату обещанных социальных пособий населению, в том числе по безработице, и существенную помощь предпринимателям, а также другие меры для преодоления кризиса. Но заседание парламента для обсуждения этого закона не состоялось из-за отсутствия кворума.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 13.04.2020
От коронавируса умер моряк с американского авианосца «Теодор Рузвельт»
0
97
20:00 13.04.2020
В Москве к вечеру понедельника выдано 1,8 млн цифровых пропусков
0
143
19:20 13.04.2020
Порядка 17 тыс. пациентов с пневмонией находятся в стационарах России
0
221
18:40 13.04.2020
Экс-подчиненная Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах почти 30-летней давности
0
243
18:00 13.04.2020
Статую Христа в Рио-де-Жанейро "одели" в халат врача - ТВ
0
264
17:32 13.04.2020
В Совфеде объяснили, почему больных на самоизоляции нельзя навещать родственникам
0
306
17:12 13.04.2020
МЧС и Росгвардия получили право составлять протоколы за нарушение правил поведения при ЧС
0
331
17:00 13.04.2020
Рост числа заболевших в некоторых регионах - результат разгильдяйства, уверен Путин
0
365
16:32 13.04.2020
Число безработных в РФ из-за коронавируса может вырасти с 2,5 до 8 млн человек - Кудрин
0
359
16:12 13.04.2020
Путин не исключил привлечения медиков Минобороны к борьбе с коронавирусом в РФ
0
359

Возврат к списку