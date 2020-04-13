КС Молдавии счел действия правительства по поддержке населения во время пандемии незаконными

21:20 Источник: Эхо Москвы

Конституционный суд Молдавии счел незаконными действия правительства по поддержке населения во время пандемии. В решении суда говорится, что соответствующий закон был принят с нарушением процедур. Ранее правительство страны после введения режима ЧС пообещало выплату обещанных социальных пособий населению, в том числе по безработице, и существенную помощь предпринимателям, а также другие меры для преодоления кризиса. Но заседание парламента для обсуждения этого закона не состоялось из-за отсутствия кворума. Эхо Москвы