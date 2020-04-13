Банки РФ в марте выдали населению рекордный объем кредитов - СМИ

22:00 Источник: РБК

В марте российские банки выдали кредиты населению на 920,6 млрд руб., следует из предварительных данных мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG. Такой объем сопоставим с пиковыми предновогодними периодами, когда банки традиционно удовлетворяют спрос перед праздниками — например, в декабре 2019 года выдачи в рознице составили 962 млрд руб.

Почти 1 трлн новых розничных ссуд в марте — рекордный результат для этого месяца: такого не было ни разу с 2013 года (более ранними данными Frank RG не располагает), сообщила РБК аналитик компании Анастасия Зюркалова. РБК