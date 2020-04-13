Приток иностранных инвестиций в экономику РФ остановился почти полностью

22:40 Источник: Эхо Москвы

Приток иностранных инвестиций в экономику России почти полностью остановился. Более того, портфельные инвесторы стали забирать средства с российского рынка.

В первом квартале этого года прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе России составили всего 0,2 миллиарда долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года они снизились примерно в 50 раз. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, с которым ознакомилась газета РБК. Также начался отток капитала с российского рынка. При этом, по данным агентства «Финмаркет», прямые инвестиции из России в зарубежные компании, напротив, выросли почти на 5 миллиардов долларов.

Падение экономических показателей, хотя и не настолько серьезное, как в секторе инвестиций, отмечается во многих сферах. Общий экспорт из России сократился на 14 процентов, а экспорт сырья и вовсе упал почти на четверть. Специалисты связывают это как с падением цен на нефть, так и со снижением деловой активности на фоне эпидемии коронавируса.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал падение российского ВВП по итогам года на 5 процентов. Эхо Москвы