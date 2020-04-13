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НОВОСТИ

Евреи Москвы готовят похороны шестерых умерших из-за коронавируса

22:37 13.04.2020 Источник: НГ-Online

Президент ФЕОР, раввин Александр Борода: «С прискорбием вынужден сообщить, что за последние дни скончались 6 человек, в данный момент ведется организация их похорон по еврейскому обычаю. Двое из них были прихожанами одной из московских синагог, ходили на молитвы и праздники. Несмотря на пожилой возраст и сопутствующие заболевания, мы все надеялись, что они справятся с вирусом, молились за их выздоровление».

Также он сообщил, что есть около 20 новых госпитализаций московских евреев. Но пациенты, которые были инфицированы в середине марта, уже идут на поправку.

«Среди прихожан московских синагог, которые строго соблюдали режим самоизоляции, нет новых случаев заболевания», — подчеркнул Александр Борода.

НГ-религии

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