Уже при регрессии болезни, пациента с коронавирусом выписывают домой

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выздоровевших от коронавируса выписывают по утвержденному алгоритму, ключевым и обязательным критерием которого является состояние пациента, после выписки пациенты могут продолжить лечение дома или в обсерваторе. Об этом сообщили в понедельник в департаменте здравоохранения Москвы.

"При инфекционных заболеваниях пациенты выписываются домой, когда начинается фаза регрессии инфекционного процесса, что является общепринятой практикой при лечении такого рода инфекционных болезней. После выписки пациент всегда переходит под динамическое наблюдение врачей на дому", - сообщили в департаменте,

Критерии выписки пациентов после выздоровления от коронавирусной инфекции разработаны и одобрены клиническим комитетом департамента здравоохранения Москвы, в который входят главные внештатные специалисты, главные врачи стационаров для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Они основаны на применении объективных показателей, в том числе количественных, лабораторных и компьютерных.

"Были разработаны подробные алгоритмы действий. Их исполнение является обязательным для всех учреждений системы здравоохранения Москвы. <...> Так, согласно алгоритму, ключевым и обязательным критерием для выписки является состояние пациента. Независимо от наличия отрицательного результата теста на коронавирус больной может быть выписан, только если врач оценивает его состояние как удовлетворительное. Для этого есть очень четкие показатели, среди них температура, отсутствие дыхательной недостаточности и другие", - говорится в сообщении.

Одним из важнейших показателей при выписке является четкая тенденция к сокращению изменений по данным компьютерной томографии, отсутствие так называемых зон матового стекла - изображения патологических изменений в ткани легких. Пациенту, продолжающему лечение дома, действительно необходимо подписать добровольное согласие на лечение на дому.

"Это согласие означает, что пациент должен сохранять режим изоляции и ни в коем случае не означает, что наблюдение пациента будет прекращено. При этом пациент может остаться в больнице, если по каким-то причинам хочет этого", - сказали в департаменте.