Из-за пандемии ЦИК Доминиканы перенес президентские и парламентские выборы на июль

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная избирательная комиссия Доминиканской Республики приняла решение перенести из-за пандемии коронавируса на июль проведение президентских и парламентских выборов, которые должны были пройти 17 мая.

"Пленарное заседание ЦИК отложило проведение выборов в мае из-за чрезвычайной санитарной ситуации. Первый тур выборов состоится 5 июля, второй, при его необходимости, - 26 июля", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице ЦИК в "Твиттере".

По официальным данным, число заразившихся коронавирусом в Доминикане достигло 3 167, умерли 177 человек.