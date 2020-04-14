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Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти историческая - Трамп

07:50 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп назвал сделку ОПЕК+, связанную с сокращением уровней добычи нефти, исторической, поблагодарив главу российского государства Владимира Путина и саудовское руководство. Соответствующее заявление он сделал в понедельник на брифинге в Белом доме.

"Это историческая сделка, которая поможет 11 млн американских рабочих, занятых в нефтегазовой отрасли. Это очень монументально, - отметил Трамп. - Я хочу поблагодарить короля и наследного принца Саудовской Аравии, президента России Владимира Путина и хорошего друга, проявившего большую гибкость, президента Мексики".

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