Коронавирусом заражены более 2 млн человек в мире - Университет Джонса Хопкинса
08:30 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Так, по его информации, в мире сейчас 2 019 320 инфицированных коронавирусом. 119 483 человека стали жертвами вызываемого им заболевания.
Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, где на 682 619 зараженных приходятся 23 529 жертв. В Испании заражены 170 099 человек, умерли 17 756, в Италии насчитывается 20 465 жертв на 159 516 инфицированных. 137 тыс. человек заражены во Франции, 130 тыс. - в Германии, 89 тыс. - в Великобритании.
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