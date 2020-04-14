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Коронавирусом заражены более 2 млн человек в мире - Университет Джонса Хопкинса

08:30 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 2 млн. Соответствующие данные приводятся в понедельник на сайте Университета Джонса Хопкинса, который осуществляет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Так, по его информации, в мире сейчас 2 019 320 инфицированных коронавирусом. 119 483 человека стали жертвами вызываемого им заболевания.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, где на 682 619 зараженных приходятся 23 529 жертв. В Испании заражены 170 099 человек, умерли 17 756, в Италии насчитывается 20 465 жертв на 159 516 инфицированных. 137 тыс. человек заражены во Франции, 130 тыс. - в Германии, 89 тыс. - в Великобритании.

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