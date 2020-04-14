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В Японии будут отложены церемонии в честь нового наследника престола

08:50 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии приняло во вторник официальное решение отложить церемонии по случаю провозглашения принца Акисино наследником престола из-за опасности заражения новым коронавирусом. На заседании кабинета, тем не менее, пришли к выводу, что их нужно обязательно провести в течение года, предположительно осенью, передает информационное агентство Киодо.

Правительство Японии в марте объявило, что мероприятия по случаю представления стране и миру нового наследного принца Акисино состоятся 19 апреля. Главную церемонию предполагалось провести в императорском дворце в центре Токио в присутствии премьер-министра Синдзо Абэ, руководства парламента и Верховного суда. В условиях распространения инфекции на нее планировалось пригласить около 50 человек - значительно меньше, чем предполагалось ранее. Также из-за угрозы заражения был отменен торжественный банкет в честь нового наследника престола.

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