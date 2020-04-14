В Японии будут отложены церемонии в честь нового наследника престола
08:50 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии приняло во вторник официальное решение отложить церемонии по случаю провозглашения принца Акисино наследником престола из-за опасности заражения новым коронавирусом. На заседании кабинета, тем не менее, пришли к выводу, что их нужно обязательно провести в течение года, предположительно осенью, передает информационное агентство Киодо.
Правительство Японии в марте объявило, что мероприятия по случаю представления стране и миру нового наследного принца Акисино состоятся 19 апреля. Главную церемонию предполагалось провести в императорском дворце в центре Токио в присутствии премьер-министра Синдзо Абэ, руководства парламента и Верховного суда. В условиях распространения инфекции на нее планировалось пригласить около 50 человек - значительно меньше, чем предполагалось ранее. Также из-за угрозы заражения был отменен торжественный банкет в честь нового наследника престола.
НОВОСТИ
- 09:20 14.04.2020
- В США снижают или совсем останавливают нефтедобычу
- 09:05 14.04.2020
- Приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга в Воронеже обяжут самоизолироваться
- 09:00 14.04.2020
- Трамп заявил, что обсудил с Путиным вопрос вооружений
- 08:30 14.04.2020
- Коронавирусом заражены более 2 млн человек в мире - Университет Джонса Хопкинса
- 08:10 14.04.2020
- Опрос: Почти 30% работодателей планируют снизить зарплаты и почти 40% сократить персонал
- 07:50 14.04.2020
- Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти историческая - Трамп
- 07:40 14.04.2020
- Уже при регрессии болезни, пациента с коронавирусом выписывают домой
- 07:30 14.04.2020
- Из-за пандемии ЦИК Доминиканы перенес президентские и парламентские выборы на июль
- 22:40 13.04.2020
- Приток иностранных инвестиций в экономику РФ остановился почти полностью
- 22:37 13.04.2020
- Евреи Москвы готовят похороны шестерых умерших из-за коронавируса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать