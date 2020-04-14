Трамп заявил, что обсудил с Путиным вопрос вооружений

09:00 Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга в Белом доме о том, что он обсудил вопрос вооружений с президентом России Владимиром Путиным.

«Это была важная часть нашего разговора», — отметил президент.

Ранее, в воскресенье, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Трамп и Путин не обсуждали тему стратегических наступательных вооружений во время телефонного разговора.

По словам президента США, в основном во время разговора речь шла о Китае и его границах. РБК