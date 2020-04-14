Приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга в Воронеже обяжут самоизолироваться
09:05 14.04.2020
Губернатор Воронежской области изменил положения режима всеобщей изоляции в регионе, сообщила пресс-служба облправительства.
Александр Гусев отметил, что ограничительные меры по-прежнему будут актуальны для жителей региона до 30 апреля, но «сроки могут быть скорректированы — в зависимости от эпидемиологической ситуации». С 14 апреля, в частности, изменится следующее: люди, приезжающие в регион из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, будут обязаны сообщать об этом по телефону +74732100461, а также самоизолироваться на 14 дней.
Исключение касается прибывших в командировку. moe-online.ru
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