Приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга в Воронеже обяжут самоизолироваться

09:05

Губернатор Воронежской области изменил положения режима всеобщей изоляции в регионе, сообщила пресс-служба облправительства.

Александр Гусев отметил, что ограничительные меры по-прежнему будут актуальны для жителей региона до 30 апреля, но «сроки могут быть скорректированы — в зависимости от эпидемиологической ситуации». С 14 апреля, в частности, изменится следующее: люди, приезжающие в регион из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, будут обязаны сообщать об этом по телефону +74732100461, а также самоизолироваться на 14 дней.

Исключение касается прибывших в командировку. moe-online.ru