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НОВОСТИ

В США снижают или совсем останавливают нефтедобычу

09:20 14.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Нефтяные компании США снижают или совсем останавливают добычу. Некоторые уже обратились к правительству с просьбой о займе, чтобы платить зарплату сотрудникам, пишет газета The Wall Street Journal. В прошлом месяце ряд производителей предупредили о сокращении расходов на сумму около $50 млрд. Цены на нефть упали в марте после того, как участникам сделки по сокращению добычи не удалось договориться о ее продлении. О новых договоренностях между добывающими странами было объявлено лишь на днях.  Эхо Москвы

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