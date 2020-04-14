В США снижают или совсем останавливают нефтедобычу

09:20 Источник: Эхо Москвы

Нефтяные компании США снижают или совсем останавливают добычу. Некоторые уже обратились к правительству с просьбой о займе, чтобы платить зарплату сотрудникам, пишет газета The Wall Street Journal. В прошлом месяце ряд производителей предупредили о сокращении расходов на сумму около $50 млрд. Цены на нефть упали в марте после того, как участникам сделки по сокращению добычи не удалось договориться о ее продлении. О новых договоренностях между добывающими странами было объявлено лишь на днях. Эхо Москвы