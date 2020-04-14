Университет Джонса Хопкинса скорректировал число зараженных Covid-19

09:32 Источник: Эхо Москвы

Университет Джонса Хопкинса скорректировал число зараженных коронавирусом. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1 миллиона 920 тысяч случаев. Ранее университет публиковал информацию о том, что число заболевших превысило два миллиона.

Скорректированы и данные по количеству заболевших коронавирусом в отдельных странах. Эхо Москвы