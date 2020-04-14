Университет Джонса Хопкинса скорректировал число зараженных Covid-19
09:32 14.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Университет Джонса Хопкинса скорректировал число зараженных коронавирусом. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1 миллиона 920 тысяч случаев. Ранее университет публиковал информацию о том, что число заболевших превысило два миллиона.
Скорректированы и данные по количеству заболевших коронавирусом в отдельных странах. Эхо Москвы
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