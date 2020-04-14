КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в сторону Японского моря
10:00 14.04.2020 Источник: Эхо Москвы
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