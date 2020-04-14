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НОВОСТИ

КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в сторону Японского моря

10:00 14.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство РЕНХАП со ссылкой на данные военной разведки. За последние пару месяцев Пхеньян провел уже серию испытаний, в том числе, пуски ракет. Все они, как сообщается, упали в море, в нейтральной зоне.  Эхо Москвы

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