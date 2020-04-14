Рост тарифов на связь может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики - СМИ

10:05 Источник: Коммерсант.ru

Рост тарифов на связь в 2020 году может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, следует из отчета TelecomDaily, с которым ознакомился “Ъ”.

Цены на связь в России в 2020 году могут вырасти более чем на 20%, считают почти четверть опрошенных компаний, более трети рассчитывают, что повышение уложится в 10–15%. При этом вряд ли операторы смогут компенсировать выпадающие доходы за счет потребительского сегмента, считают эксперты. Они предполагают, что абоненты для экономии начнут переходить на дешевые тарифы или вовсе отказываться от оплаты домашнего интернета в пользу мобильного.