Необходимо найти виновного в распространении коронавируса - Помпео

10:20 Источник: Известия

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни. В интервью немецкому изданию Bild Помпео выразил уверенность, что об эпидемии, начавшейся в Ухане, мировая общественность узнала слишком поздно. При этом американский госсекретарь на вопрос о том, стоит ли «выставить счет» Китаю за убытки, ответил, что еще не время. «Нам нужны глобальные дебаты… Еще настанет время, когда виновные будут привлечены к ответственности. Я убежден, что это произойдет… Еще настанет время для обвинений», — сказал Помпео. Он также добавил, что пока необходимо сконцентрироваться на текущей ситуации, чтобы снова запустить американскую и мировую экономику.

Вспышка коронавируса была впервые выявлена в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Власти Китая неоднократно отмечали, что своевременно предупредили о вирусе все страны мира.

США однако указывали именно на ответственность Пекина в сложившейся ситуации. Американский лидер Дональд Трамп ранее называл вирус «китайским» и отмечал, что сердит на КНР из-за пандемии. Известия