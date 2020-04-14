Необходимо найти виновного в распространении коронавируса - Помпео
10:20 14.04.2020 Источник: Известия
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни. В интервью немецкому изданию Bild Помпео выразил уверенность, что об эпидемии, начавшейся в Ухане, мировая общественность узнала слишком поздно. При этом американский госсекретарь на вопрос о том, стоит ли «выставить счет» Китаю за убытки, ответил, что еще не время. «Нам нужны глобальные дебаты… Еще настанет время, когда виновные будут привлечены к ответственности. Я убежден, что это произойдет… Еще настанет время для обвинений», — сказал Помпео. Он также добавил, что пока необходимо сконцентрироваться на текущей ситуации, чтобы снова запустить американскую и мировую экономику.
Вспышка коронавируса была впервые выявлена в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Власти Китая неоднократно отмечали, что своевременно предупредили о вирусе все страны мира.
США однако указывали именно на ответственность Пекина в сложившейся ситуации. Американский лидер Дональд Трамп ранее называл вирус «китайским» и отмечал, что сердит на КНР из-за пандемии. Известия
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