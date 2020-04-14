Число россиян, перешедших на "удаленку", выросло с конца марта почти в пять раз
10:32 14.04.2020 Источник: РБК
Количество россиян, которые работают в компаниях, полностью перешедших на удаленный режим работы с конца марта, выросло почти в пять раз. К таким выводам пришли специалисты портала «Работа.ру» после опроса 6700 пользователей сервиса во всех регионах России.
Если 20 марта 3% россиян заявили о полном переходе компаний на удаленную работу из-за эпидемии коронавируса, то сейчас таких ответов было уже 14%. Еще 15% респондентов ответили, что в их компаниях на удаленную работу переведены только некоторые отделы. 5% опрошенных заявили, что руководство рекомендовало им перейти на работу из дома, но окончательное решение остается за сотрудниками.
О том, что никого из коллег на удаленную работу в их фирмах не переводили, заявили 31% респондентов, еще 35 ответили, что у них в компаниях работников распустили в отпуска или отправили на больничный. РБК
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