Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 21,1 тыс. человек - оперштаб

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2774 и сейчас составляет 21 тыс. 102 человек в 82 регионах. Выздоровело на данный момент 1694 человек, 170 человек умерло, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 21 102 случаев (+15,1%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 224 человека, за весь период - 1694. За сутки умерло 22 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерло 170 человек", - говорится в сообщении штаба.

Новые 1489 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве. Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным штаба, всего в столице с момента вспышки заболевания зафиксировано 13 002 зараженных.









