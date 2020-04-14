В Москве от коронавируса вылечились еще 179 человек

11:05 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

В Москве выздоровели еще 179 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в больницах города. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны еще 179 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. В последние несколько дней в Москве окончательно выписывают более 100 человек ежедневно, это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что она продолжится и дальше. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 1 тыс. 16 человек», - сказала вице-мэр.

Она напомнила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Агентство городских новостей "Москва"