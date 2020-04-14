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Почти 40% россиян уверены, что Путин выражает интересы олигархов - опрос

11:20 14.04.2020 Источник: Ведомости

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян. Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». Впервые за все время исследований с 2000 г. олигархи по этому показателю обошли силовиков, об отстаивании Путиным интересов которых говорят 37% респондентов. В октябре 2017 г. это соотношение было 41 на 31% в пользу силовиков.

По мнению 28% опрошенных, президент выражает интересы чиновников (в 2017 г. так считал 31%), 18%, как и тогда, полагают, что Путин заботится о нуждах среднего класса, а 16% (17% в 2017 г.) – что он отстаивает чаяния простых людей. Больше всего за это время снизилась доля тех, кто говорит о деятельности главы государства на благо «директорского корпуса» (с 25 до 17%), а также культурной и научной элиты (с 15 до 8%).

Силовики лидируют в ответе на вопрос, на какие слои населения опирается Путин, хотя их показатели тоже уменьшились: сейчас так считают 46% опрошенных против 51% в 2017 г.

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