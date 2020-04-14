Австрия может сегодня начать поэтапное смягчение карантина по коронавирусу

11:32 Источник: Эхо Москвы

Австрия одной из первых в Евросоюзе, как ожидается, сегодня начнет поэтапное смягчение карантина по коронавирусу. Одной из мер по восстановлению обычной жизни в республике станет открытие небольших торговых точек площадью до 400 кв.м. Это, в частности, мелкие хозяйственные магазины. Также в Австрии планируется с сегодняшнего дня постепенно открывать садовые рынки. От них при этом требуется создать условия для того, чтобы посетители могли максимально дистанцироваться друг от друга. От самих граждан в Австрии продолжают требовать соблюдать необходимые карантинные правила и, например, обязали носить медицинские маски в супермаркетах.

Это только первый шаг в масштабной программе послабления в жизни австрийского общества после пандемии коронавируса. Похожие меры, к слову, несколько дней назад уже приняли в Чехии, а в Дании со среды намерены открыть детские сады и начальные школы. Однако Австрия фактически первой представила программу на несколько месяцев. В республике, например, с 1 мая планируется открыть торговые центры и парикмахерские, а с середины мая, если позволит ситуация – гостиницы и рестораны. До этого же срока власти предполагают сохранить онлайн-обучение в школах. Массовые мероприятия, впрочем, пока что планируют ограничивать до конца июня.

Всего в Австрии заболело коронавирусом примерно 14 тысяч человек, при этом ежедневный прирост в последние дни, как правило, колеблется в диапазоне от 250 до 300 новых случаев. Эхо Москвы