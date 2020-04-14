0
0
77
НОВОСТИ

Утечка брома произошла на химзаводе в Тверской области

12:00 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разгерметизация резервуара и утечка брома произошла на ОАО "Редкинский опытный завод" в Тверской области. По предварительным данным, причиной стала неисправность бочки, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Тверской области.

Ранее ТАСС сообщал, что на предприятии произошел хлопок. Пострадавших нет.

"По прибытии наших подразделений была проведена разведка, оказалось, что в результате неисправности произошла разгерметизация резервуара с бромом. <...> Развернут оперативный штаб, проводятся работы по устранению утечки. Резервуар герметизирован", - сказала собеседница агентства.

На месте работают сотрудники специализированной пожарно- спасательной части. Проводятся постоянные замеры воздуха. Предельно допустимая концентрация не превышена, уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 14.04.2020
В Петербурге за сутки выздоровели 85 пациентов, заразившихся коронавирусом
0
9
12:20 14.04.2020
В условиях пандемии цена на природный газ должна быть более гибкой, заявил Лукашенко
0
48
12:05 14.04.2020
Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции - Песков
0
78
11:32 14.04.2020
Австрия может сегодня начать поэтапное смягчение карантина по коронавирусу
0
132
11:20 14.04.2020
Почти 40% россиян уверены, что Путин выражает интересы олигархов - опрос
0
176
11:05 14.04.2020
В Москве от коронавируса вылечились еще 179 человек
0
144
11:00 14.04.2020
Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 21,1 тыс. человек - оперштаб
0
167
10:32 14.04.2020
Число россиян, перешедших на "удаленку", выросло с конца марта почти в пять раз
0
173
10:20 14.04.2020
Необходимо найти виновного в распространении коронавируса - Помпео
0
286
10:05 14.04.2020
Рост тарифов на связь может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики - СМИ
0
261

Возврат к списку