Утечка брома произошла на химзаводе в Тверской области
12:00 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разгерметизация резервуара и утечка брома произошла на ОАО "Редкинский опытный завод" в Тверской области. По предварительным данным, причиной стала неисправность бочки, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Тверской области.
Ранее ТАСС сообщал, что на предприятии произошел хлопок. Пострадавших нет.
"По прибытии наших подразделений была проведена разведка, оказалось, что в результате неисправности произошла разгерметизация резервуара с бромом. <...> Развернут оперативный штаб, проводятся работы по устранению утечки. Резервуар герметизирован", - сказала собеседница агентства.
На месте работают сотрудники специализированной пожарно- спасательной части. Проводятся постоянные замеры воздуха. Предельно допустимая концентрация не превышена, уточнили в пресс-службе регионального ведомства.
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