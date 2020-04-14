Утечка брома произошла на химзаводе в Тверской области

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разгерметизация резервуара и утечка брома произошла на ОАО "Редкинский опытный завод" в Тверской области. По предварительным данным, причиной стала неисправность бочки, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Тверской области.

Ранее ТАСС сообщал, что на предприятии произошел хлопок. Пострадавших нет.

"По прибытии наших подразделений была проведена разведка, оказалось, что в результате неисправности произошла разгерметизация резервуара с бромом. <...> Развернут оперативный штаб, проводятся работы по устранению утечки. Резервуар герметизирован", - сказала собеседница агентства.

На месте работают сотрудники специализированной пожарно- спасательной части. Проводятся постоянные замеры воздуха. Предельно допустимая концентрация не превышена, уточнили в пресс-службе регионального ведомства.