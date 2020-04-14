Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции - Песков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции, по итогам планируется принятие совместного документа. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции", - сообщил представитель Кремля. По его словам, в настоящее время перед коллегами выступает президент Белоруссии Александр Лукашенко, затем последуют выступления других участников.

"По итогам планируется принятие совместного документа", - добавил Песков.