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Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции - Песков

12:05 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции, по итогам планируется принятие совместного документа. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции", - сообщил представитель Кремля. По его словам, в настоящее время перед коллегами выступает президент Белоруссии Александр Лукашенко, затем последуют выступления других участников.

"По итогам планируется принятие совместного документа", - добавил Песков.

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