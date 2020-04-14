Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции - Песков
12:05 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции, по итогам планируется принятие совместного документа. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции", - сообщил представитель Кремля. По его словам, в настоящее время перед коллегами выступает президент Белоруссии Александр Лукашенко, затем последуют выступления других участников.
"По итогам планируется принятие совместного документа", - добавил Песков.
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