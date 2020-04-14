В условиях пандемии цена на природный газ должна быть более гибкой, заявил Лукашенко
12:20 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что пока страны ЕАЭС не вышли на общие энергетические рынки, и в складывающейся кризисной ситуации, в том числе с пандемией, цена на природный газ должна быть более гибкой. Об этом он заявил во вторник на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
"В первую очередь это касается цен и расчетов за газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов - подъемным для потребителей", - подчеркнул Лукашенко , слова которого приводит агентство БелТА.
Он отметил, что страны вошли в кризис с нерешенным базовым для устойчивой работы экономики вопросом. "Это энергетика, цены на ресурсы и расчеты за них. Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости. А значит, подрывает устойчивость функционирования союза", - заявил глава государства.
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