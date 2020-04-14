В условиях пандемии цена на природный газ должна быть более гибкой, заявил Лукашенко

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что пока страны ЕАЭС не вышли на общие энергетические рынки, и в складывающейся кризисной ситуации, в том числе с пандемией, цена на природный газ должна быть более гибкой. Об этом он заявил во вторник на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

"В первую очередь это касается цен и расчетов за газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов - подъемным для потребителей", - подчеркнул Лукашенко , слова которого приводит агентство БелТА.

Он отметил, что страны вошли в кризис с нерешенным базовым для устойчивой работы экономики вопросом. "Это энергетика, цены на ресурсы и расчеты за них. Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости. А значит, подрывает устойчивость функционирования союза", - заявил глава государства.