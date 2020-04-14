В Петербурге за сутки выздоровели 85 пациентов, заразившихся коронавирусом

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общее число вылечившихся после коронавируса в Санкт-Петербурге, который находится в тройке регионов РФ с наибольшим числом заразившихся, с начала пандемии выросло до 163 человек. За сутки выздоровели 85 пациентов, сообщили во вторник в региональном оперативном штабе.

"Выздоровели [за все время] 163 человека", - говорится в сообщении. По данным на 13 апреля, число выздоровевших составляло 78 человек.