Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден - Путин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, власти страны внимательно следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

"По оценкам экспертов, пик заболеваемости в России еще не пройден", - сказал глава государства.

"Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводим необходимые профилактические и другие мероприятия, чтобы сдержать распространение инфекции", - добавил президент, напомнив, что в большинстве российских регионов введен режим самоизоляции или карантина для снижения темпов эпидемии, а по всей стране до 30 апреля установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.