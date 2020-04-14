0
0
129
НОВОСТИ

Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден - Путин

13:00 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, власти страны внимательно следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

"По оценкам экспертов, пик заболеваемости в России еще не пройден", - сказал глава государства.

"Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводим необходимые профилактические и другие мероприятия, чтобы сдержать распространение инфекции", - добавил президент, напомнив, что в большинстве российских регионов введен режим самоизоляции или карантина для снижения темпов эпидемии, а по всей стране до 30 апреля установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 14.04.2020
Требования компенсаций от Китая в связи в коронавирусом недопустимы - Лавров
0
20
13:32 14.04.2020
Опрос выяснил, что хотят сделать первым делом россияне после завершения режима самоизоляции
0
81
13:23 14.04.2020
МКБ предоставил льготы клиентам, ведущим внешнеэкономическую деятельность
0
90
13:20 14.04.2020
Эстонские спецслужбы не надеются на потепление отношений с РФ
0
105
13:05 14.04.2020
Строящиеся из-за коронавируса госпитали МО РФ будут доступны и для гражданских лиц
0
124
13:03 14.04.2020
В Москве за сутки оформили 3,2 млн цифровых пропусков
0
123
12:32 14.04.2020
В Петербурге за сутки выздоровели 85 пациентов, заразившихся коронавирусом
0
153
12:20 14.04.2020
В условиях пандемии цена на природный газ должна быть более гибкой, заявил Лукашенко
0
171
12:05 14.04.2020
Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции - Песков
0
183
12:00 14.04.2020
Утечка брома произошла на химзаводе в Тверской области
0
182

Возврат к списку