Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден - Путин
13:00 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, власти страны внимательно следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
"По оценкам экспертов, пик заболеваемости в России еще не пройден", - сказал глава государства.
"Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводим необходимые профилактические и другие мероприятия, чтобы сдержать распространение инфекции", - добавил президент, напомнив, что в большинстве российских регионов введен режим самоизоляции или карантина для снижения темпов эпидемии, а по всей стране до 30 апреля установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.
НОВОСТИ
- 14:00 14.04.2020
- Требования компенсаций от Китая в связи в коронавирусом недопустимы - Лавров
- 13:32 14.04.2020
- Опрос выяснил, что хотят сделать первым делом россияне после завершения режима самоизоляции
- 13:23 14.04.2020
- МКБ предоставил льготы клиентам, ведущим внешнеэкономическую деятельность
- 13:20 14.04.2020
- Эстонские спецслужбы не надеются на потепление отношений с РФ
- 13:05 14.04.2020
- Строящиеся из-за коронавируса госпитали МО РФ будут доступны и для гражданских лиц
- 13:03 14.04.2020
- В Москве за сутки оформили 3,2 млн цифровых пропусков
- 12:32 14.04.2020
- В Петербурге за сутки выздоровели 85 пациентов, заразившихся коронавирусом
- 12:20 14.04.2020
- В условиях пандемии цена на природный газ должна быть более гибкой, заявил Лукашенко
- 12:05 14.04.2020
- Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции - Песков
- 12:00 14.04.2020
- Утечка брома произошла на химзаводе в Тверской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать