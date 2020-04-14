Строящиеся из-за коронавируса госпитали МО РФ будут доступны и для гражданских лиц
13:05 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госпитали Минобороны РФ для зараженных коронавирусом при необходимости будут доступны в том числе и для гражданских лиц. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
Она напомнил, что по линии Минобороны ведется строительство 16 специализированных госпиталей, "которые будут сданы в ближайшее время". "И, разумеется, ими будут пользоваться при необходимости не только военнослужащие, но и гражданские лица", - сказал Путин.
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