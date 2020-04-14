Эстонские спецслужбы не надеются на потепление отношений с РФ
13:20 14.04.2020 Источник: Интерфакс
Россия пытается проводить в Эстонии политику раскола общества, все активнее вовлекая в нее молодежь, говорится в обнародованном во вторник ежегоднике о деятельности полиции безопасности (КАПО) в 2019 году.
"Самой большой проблемой в обеспечении безопасности по-прежнему является опасность конституционному порядку, исходящая из кремлевской политики раскола", - приводятся в предисловии к ежегоднику слова генерального директора КАПО Арнольда Синисалу (Arnold Sinisalu).
"Работа многочисленных российских учреждений по привлечению эстонской русскоязычной молодежи в политику раскола ясно показывает, что в ближайшее время бессмысленно надеяться на потепление отношений между странами", - считает Синисалу.
По его мнению, большое внимание в РФ в настоящее время уделяется консолидации движений зарубежных русских, и прежде всего молодежи, так как, "очевидно, там поняли, что вместо финансирования активистов стареющего поколения разумнее привлекать и готовить лидеров будущего поколения".
Глава КАПО призывает более внимательно присматриваться к попыткам России развивать молодежное международное сотрудничество: "Например, в таких темах как деятельность волонтеров, экологических активистов в России видят возможность завлечь молодежь в единое информационное, чтобы использовать ее потом в своих интересах, например, в анти-эстонской пропаганде".
Для достижения своих целей Россия препятствует интеграции образовательной политики Эстонии, активно реализует в своих целях программы поддержки русского языка за границей.
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