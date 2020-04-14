Опрос выяснил, что хотят сделать первым делом россияне после завершения режима самоизоляции

13:32 Источник: Интерфакс

Выход на прогулку в парк или на природу станет первым шагом, который предпримет каждый четвертый россиянин (23%) после того, как в РФ будет завершен режим самоизоляции, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Исследование показало, что больше всего на природу после самоизоляции захочет вырваться молодежь в возрасте до 24 лет - 26% респондентов данной возрастной категории.

Следующим по важности шагом, который следует предпринять после длительного сидения на дому, является поход в парикмахерскую или в салон красоты. Согласно опросу, это является приоритетом для каждого десятого россиянина, а для сограждан в возрасте от 45 лет старше это в настоящее время предел мечтаний для 15% респондентов данного возраста. При этом мужчины в желании стать красивее ненамного уступают женщинам - 9% и 10% респондентов соответственно.

Исследование показало, что как только завершится режим самоизоляции, 9% россиян первым делом отправятся в спортзалы, среди опрошенных в возрасте до 24 лет эта доля составляет 14%.

По данным Superjob.ru, выехать на дачу или в деревню сразу захотят 7% россиян.