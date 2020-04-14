В Москве за сутки оформили 3,2 млн цифровых пропусков

13:03

В первые сутки работы системы электронных цифровых пропусков для передвижения по Москве, горожане получили 3,2 млн необходимых кодов. Как отмечает руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, корректность предоставленных москвичами данных проверяется. «По результатам первичных проверок будут аннулированы около 900 тыс. пропусков, которые содержат некорректные или недостоверные данные (например, написания фамилий с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН)», - сообщают в столичном Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, представитель Департамента информтехнологий просит москвичей не оформлять пропуск «на всякий случай». «В период распространения коронавируса важно следовать рекомендациям врачей и по возможности оставаться дома, соблюдая правила самоизоляции, отмечает Лысенко. - Пропуска выдаются по заявительному принципу, однако все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях. В случае, если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане указавшие недостоверную информацию будут привлечены к административной отвественности».

Как уже сообщала «НГ», электронные пропуска для проезда по городу будут действовать с 15 апреля и потребуются при передвижении по Москве на личном или общественном транспорте. Оформить пропуск можно на сайте mos.ru, отправив СМС на номер 7377, или позвонив в Единую справочную службу правительства Москвы по номеру +7 495 777–77–77.