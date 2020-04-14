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Требования компенсаций от Китая в связи в коронавирусом недопустимы - Лавров

14:00 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Звучащие из западных стран требования к Китаю возместить ущерб, нанесенный пандемией коронавируса, недопустимы. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

"Когда мы слышим рассуждения о том, что Китай должен будет всем заплатить за то, что эта инфекция появилась и якобы кто-то там кого-то несвоевременно проинформировал, это переходит всякие пределы и приличия. Я слышал что уже в Лондоне кто-то посчитал, что Китай должен 3 трлн 700 млрд долларов или евро Евросоюза за тот ущерб, который был нанесен этой пандемией. Кто-то вообще вступает за то, чтобы арестовывать китайскую собственность за рубежом, если Китай не заплатит эту компенсацию. У меня просто волосы на голове встают когда я слышу подобные вещи", - сказал он.

"Это абсолютно недопустимо. Не надо судить обо всех по себе. Потому что такого рода рассуждения мы слышим прежде всего от наших западных коллег", - подчеркнул министр.

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