Реальные зарплаты в 2020 году могут упасть на 12% - ЦСР
14:12 14.04.2020 Источник: Интерфакс
Снижение реальных заработных плат в России в 2020 году может составить 12%, а уровень безработицы - превысить 12%, говорится в еженедельном мониторинге Центра стратегических разработок о состоянии деловой среды в стране.
Прогнозы ЦСР сделаны на основе очередного опроса представителей бизнеса в рамках еженедельного всероссийского мониторинга деловой среды. Опрос проводился 6 - 10 апреля, в нем приняли участие свыше 1,3 тыс. компаний из всех отраслей экономики.
"По итогам третьей волны мониторинга (ЦСР его проводит с марта - ИФ) на фоне распространения коронавирусной инфекции в России и продления режима самоизоляции на месяц, до 30 апреля, по всей территории России экономические ожидания бизнеса ухудшаются", - говорится в обзоре.
"С учетом экономических ожиданий бизнеса: темп прироста реальных заработных плат в 2020 году может стать отрицательным и составить минус 12%. Среднемесячная заработная плата в целом может снизиться почти на 4 тыс. рублей в месяц (до 43,5 тыс. рублей в среднем в месяц в 2020 году с 47,5 тыс. рублей в 2019 году - ИФ)", - приводят свои расчеты эксперты ЦСР на основе опроса предприятий и их планов по сокращению зарплат.
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