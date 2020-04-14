0
0
149
НОВОСТИ

Реальные зарплаты в 2020 году могут упасть на 12% - ЦСР

14:12 14.04.2020 Источник: Интерфакс

Снижение реальных заработных плат в России в 2020 году может составить 12%, а уровень безработицы - превысить 12%, говорится в еженедельном мониторинге Центра стратегических разработок о состоянии деловой среды в стране.

Прогнозы ЦСР сделаны на основе очередного опроса представителей бизнеса в рамках еженедельного всероссийского мониторинга деловой среды. Опрос проводился 6 - 10 апреля, в нем приняли участие свыше 1,3 тыс. компаний из всех отраслей экономики.

"По итогам третьей волны мониторинга (ЦСР его проводит с марта - ИФ) на фоне распространения коронавирусной инфекции в России и продления режима самоизоляции на месяц, до 30 апреля, по всей территории России экономические ожидания бизнеса ухудшаются", - говорится в обзоре.

"С учетом экономических ожиданий бизнеса: темп прироста реальных заработных плат в 2020 году может стать отрицательным и составить минус 12%. Среднемесячная заработная плата в целом может снизиться почти на 4 тыс. рублей в месяц (до 43,5 тыс. рублей в среднем в месяц в 2020 году с 47,5 тыс. рублей в 2019 году - ИФ)", - приводят свои расчеты эксперты ЦСР на основе опроса предприятий и их планов по сокращению зарплат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 14.04.2020
Военные в Курске дезинфицируют машины скорой помощи
0
29
15:22 14.04.2020
Киево-Печерскую лавру заблокировала полиция
0
48
15:12 14.04.2020
Неизвестный в медицинской маске похитил пожертвования из московского магазина
0
69
15:00 14.04.2020
Вакцина от коронавируса появится минимум через год - ВОЗ
0
91
14:32 14.04.2020
Объем розничной торговли в апреле снизился более чем на 35%
0
141
14:31 14.04.2020
За нарушение карантина в столице уже оштрафованы 55 человек
0
111
14:00 14.04.2020
Требования компенсаций от Китая в связи в коронавирусом недопустимы - Лавров
0
180
13:32 14.04.2020
Опрос выяснил, что хотят сделать первым делом россияне после завершения режима самоизоляции
0
200
13:23 14.04.2020
МКБ предоставил льготы клиентам, ведущим внешнеэкономическую деятельность
0
185
13:20 14.04.2020
Эстонские спецслужбы не надеются на потепление отношений с РФ
0
218

Возврат к списку