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Объем розничной торговли в апреле снизился более чем на 35%

14:32 14.04.2020 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Более чем на 35% снизился объем розничной торговли в России за апрель 2020 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Самая чувствительная проблема для компаний - и у нас, и в других странах - это сокращение спроса. Так, объем розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%. Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок. И для многих предприятий это действительно сильное потрясение», - сказал Путин.

Также президент добавил, что снизилось потребление энергоресурсов.  Агентство городских новостей "Москва"

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