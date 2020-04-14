За нарушение карантина в столице уже оштрафованы 55 человек

14:31

Уже 55 горожан в Москве оштрафованы за нарушения правил карантина. По данным московского Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ), только за последние три дня в столице зафиксировали 25 нарушений карантина пациентами с подтвержденным COVID-19, находившимися на домашнем лечении. Они подписали специальное согласие и знали о том, что им нельзя покидать квартиры до выздоровления, однако нарушили условия самоизоляции.

Нарушители были оштрафованы, а затем доставлены в специальные обсервационные центры для лечения. Там они будут находиться под наблюдением медиков до выздоровления. «С момента ужесточения ответственности уже 55 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина, общая сумма штрафов составила 220 тыс. руб. Они все помещены на принудительное лечение в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево», - сообщает ОАТИ.

Напомним, что москвичам, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, можно лечиться дома, однако каждый больной обязуется в этом случае соблюдать правила карантина и подтверждает, что знает об ответственности за нарушение этих правил.

