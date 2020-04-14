Вакцина от коронавируса появится минимум через год - ВОЗ

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ВОЗ заявили о создании вакцины от коронавируса минимум через год. На изготовление препарата может потребоваться больше времени, отметила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

По её словам, при разработке вакцины требуется как «концептуальное доказательство» её эффективности, так и доказательство безопасности для пациентов.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что на создание лекарства потребуется примерно 12-18 месяцев, и в этом году она точно не появится. Говорит Москва