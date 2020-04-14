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Неизвестный в медицинской маске похитил пожертвования из московского магазина

15:12 14.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Неизвестный в медицинской маске украл пожертвования из магазина на Новом Арбате. Об этом сообщили в столичном главке полиции. По данным МВД, злоумышленнику около 25 лет. Изначально он пытался похитить целиком ящик с деньгами на благотворительность, но не сумел из-за автоматической двери, — передает агентство Москва. Сумма ущерба сейчас устанавливается.  Эхо Москвы

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