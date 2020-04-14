Военные в Курске дезинфицируют машины скорой помощи
15:32 14.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Курске военные дезинфицируют машины скорой помощи. Войска радиационной, химической и биологической защиты помогают обрабатывать медицинские автомобили.
Об этом сообщило руководство Западного военного округа, передаёт ОТР.
Дезинфекцию проводят и снаружи, и внутри. Особенно тщательно обрабатывают двери и ручки, а также носилки и каталки, которые чаще всего используются в неотложках для перевозки граждан с признаками вирусных заболеваний. Говорит Москва
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